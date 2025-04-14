Члена наркогруппировки осудили в Свердловской области

В ходе расследования было установлено, что неизвестный создал группировку по распространению наркотиков. Осужденный выполнял в ней обязанности межрегионального курьера. Задержали его в мае 2024 года, когда он вез почти 800 г наркотика из Ленинградской области на Средний Урал.
Мужчину остановили полицейские на 232-м км автодороги Качканар — Верхняя Тура, запрещенные вещества у него изъяли. Суд признал курьера виновным по ст. УК «Покушение на сбыт наркотических средств, с использованием сети “Интернет”, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Материалы в отношении основателя группировки, личность которого устанавливается, выделены в отдельное производство.