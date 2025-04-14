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Члена наркогруппировки осудили в Свердловской области

В Качканаре осудили иностранного гражданина 1984 года рождения, который являлся членом группировки, распространявшей наркотики. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе расследования было установлено, что неизвестный создал группировку по распространению наркотиков. Осужденный выполнял в ней обязанности межрегионального курьера. Задержали его в мае 2024 года, когда он вез почти 800 г наркотика из Ленинградской области на Средний Урал.

Мужчину остановили полицейские на 232-м км автодороги Качканар — Верхняя Тура, запрещенные вещества у него изъяли. Суд признал курьера виновным по ст. УК «Покушение на сбыт наркотических средств, с использованием сети “Интернет”, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Материалы в отношении основателя группировки, личность которого устанавливается, выделены в отдельное производство.