Члена наркогруппировки осудили в Свердловской области

В ходе расследования было установлено, что неизвестный создал группировку по распространению наркотиков. Осужденный выполнял в ней обязанности межрегионального курьера. Задержали его в мае 2024 года, когда он вез почти 800 г наркотика из Ленинградской области на Средний Урал.