Чёрная машина с разбитым бампером: власти Качугского района предупреждает о мошенниках-гастролерах

По словам чиновников, неизвестные предлагают местным жителям участие в ярмарках и лотереях с ценными призами, которые якобы должны пройти в Доме культуры. Что интересно: руководство районного ДК, равно как и сельских клубов, ничего о таких мероприятиях не слышало, и вообще «никаких согласований на проведение не поступало».
По данным качугских правоохранителей, «гастролеры» уже побывали в сёлах Бирюлька, Харбатово, Болото, Залог, Подкамень и Косогол. Помимо попыток завлечь людей на несуществующие акции, визитёры активно «интересуются сведениями о местных организациях, задавая странные вопросы».
«Администрация Дома культуры не планирует никаких лотерей или ярмарок. Мы рекомендуем жителям не вступать в контакт с этими людьми, не передавать им личные данные и деньги», — подчеркнули в муниципалитете.
Полиция также просит родителей усилить контроль за детьми и не отпускать их одних вечером.
Всех, кто располагает информацией о передвижениях подозрительной группы или имел с ней контакт, просят сообщить в дежурную часть Качугского МО МВД.