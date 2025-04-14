Чёрная машина с разбитым бампером: власти Качугского района предупреждает о мошенниках-гастролерах

По словам чиновников, неизвестные предлагают местным жителям участие в ярмарках и лотереях с ценными призами, которые якобы должны пройти в Доме культуры. Что интересно: руководство районного ДК, равно как и сельских клубов, ничего о таких мероприятиях не слышало, и вообще «никаких согласований на проведение не поступало».