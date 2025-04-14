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Возгорание произошло в нижегородском ТЦ «Серпантин» из-за компьютера

Пострадавших нет.

Источник: МЧС РФ

Пожар произошел на первом этаже нижегородского ТЦ «Серпантин» в Московском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Огонь в торговом центре на Березовской вспыхнул вечером 13 апреля. Его потушили на площади 20 «квадратов». К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Предварительно, загорелся компьютер в аптеке. Чтобы проветрить помещение, был установлен турбовентилятор.

В обстоятельствах случившегося разберутся дознаватели МЧС России.

Ранее мы писали, что восемь пожаров зарегистрировали в Нижегородской области 10 апреля.