Возгорание произошло в нижегородском ТЦ «Серпантин» из-за компьютера

Огонь в торговом центре на Березовской вспыхнул вечером 13 апреля. Его потушили на площади 20 «квадратов». К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Предварительно, загорелся компьютер в аптеке. Чтобы проветрить помещение, был установлен турбовентилятор.