Возгорание произошло в нижегородском ТЦ «Серпантин» из-за компьютера

Пожар произошел на первом этаже нижегородского ТЦ «Серпантин» в Московском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Огонь в торговом центре на Березовской вспыхнул вечером 13 апреля. Его потушили на площади 20 «квадратов». К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Предварительно, загорелся компьютер в аптеке. Чтобы проветрить помещение, был установлен турбовентилятор.
В обстоятельствах случившегося разберутся дознаватели МЧС России.
Ранее мы писали, что восемь пожаров зарегистрировали в Нижегородской области 10 апреля.