В Воронеже на пожаре сгорели стройматериалы, а в Панино — жилой дом

В воскресенье, 13 апреля, в Коминтерновском районе на улице Дмитрия Горина случился пожар. Сотрудникам МЧС в 16.09 сообщили о возгорание постройки 5×10 метров. На месте пожара работали восемь огнеборцев на двух пожарных машинах. Пламя потушили в 16.33. Сгорели стройматериалы и домашние вещи на площади 20 квадратных метров.
А утром 13 апреля два пожара случились в Воронежской области. В 8.23 в Панино на улице Первомайской загорелся жилой дом. Восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах смогли только не допустить распространения огня дальше. Дом сгорел дотла. Огонь потушили в 8.36.
В 8.39 загорелся многоквартирный двухэтажный жилой дом в Борисоглебске по адресу: улица Ленинская, 68. Тушили огонь также восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Пламя ликвидировали в 9.00. К тому моменту в доме 12×25 м огонь повредил чердак площадью 25 кв.м, а на втором этаже лестничную клетку 3×5м на площади 2 кв.м.
На всех этих трех пожарах обошлось без пострадавших.