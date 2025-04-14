В Воронеже на пожаре сгорели стройматериалы, а в Панино — жилой дом

В 8.39 загорелся многоквартирный двухэтажный жилой дом в Борисоглебске по адресу: улица Ленинская, 68. Тушили огонь также восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Пламя ликвидировали в 9.00. К тому моменту в доме 12×25 м огонь повредил чердак площадью 25 кв.м, а на втором этаже лестничную клетку 3×5м на площади 2 кв.м.