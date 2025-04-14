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Пенсионер и 15-летний внук пострадали в лобовом ДТП в Шелеховском районе

В их автомобиль въехал микроавтобус под управлением 70-летнего мужчины.

Источник: Соцсети

В Шелеховском районе сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал подросток. Об этом сообщили в региональном ГАИ.

Утром в воскресенье, 13 апреля, на 72 км трассы Р-258 «Байкал» в районе поселка Большая Глубокая столкнулись 70-летний водитель микроавтобуса «Хонда» и 66-летний водитель «Субару».

Предварительно, 70-летний мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение. Пострадали 66-летний мужчина и его 15-летний внук.

Проводится проверка. Прокуратура поставила проверку на контроль.

Ранее в Иркутской области произошло ДТП, в котором пострадала 16-летняя школьница.