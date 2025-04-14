Пенсионер и 15-летний внук пострадали в лобовом ДТП в Шелеховском районе

В Шелеховском районе сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал подросток. Об этом сообщили в региональном ГАИ.
Утром в воскресенье, 13 апреля, на 72 км трассы Р-258 «Байкал» в районе поселка Большая Глубокая столкнулись 70-летний водитель микроавтобуса «Хонда» и 66-летний водитель «Субару».
Предварительно, 70-летний мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение. Пострадали 66-летний мужчина и его 15-летний внук.
Проводится проверка. Прокуратура поставила проверку на контроль.
Ранее в Иркутской области произошло ДТП, в котором пострадала 16-летняя школьница.