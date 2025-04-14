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ФСБ показала видео с задержанием доставщика украинских бомб из Молдавии

ФСБ показала видеоролик с задержанием Пруняну, доставившим украинские бомбы.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с задержанием и признаниями гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который по заданию украинских спецслужб привёз в РФ бомбы для совершения терактов.

Ранее ФСБ сообщила о задержании гражданина Молдовы Мариуса Пруняну, воевавшего в рядах ВСУ, который через Латвию привёз в РФ бомбы для совершения терактов.

На видео показано, как двое сотрудников в штатском задерживают Пруняну в помещении. Также демонстрируется взрывчатка в чемодане, которую он привёз.

Кроме того, опубликованы признания задержанного.

«В январе 2023 года был завербован ГУР Украины для выполнения задач на территории России. Получил задачу купить машину. Мне потом в Молдове передали аккумулятор с какими-то бомбами. Приехал в Россию, начал под свою легенду тренироваться. Потом рассказали, что надо идти в город Волгоград, сделать там один “клад” — закопать одно устройство, и в Саратове, может быть, закопать ещё одно», — сказал Пруняну.