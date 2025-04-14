ФСБ показала видео с задержанием доставщика украинских бомб из Молдавии

«В январе 2023 года был завербован ГУР Украины для выполнения задач на территории России. Получил задачу купить машину. Мне потом в Молдове передали аккумулятор с какими-то бомбами. Приехал в Россию, начал под свою легенду тренироваться. Потом рассказали, что надо идти в город Волгоград, сделать там один “клад” — закопать одно устройство, и в Саратове, может быть, закопать ещё одно», — сказал Пруняну.