В Беларуси за минувшие сутки ликвидированы 10 лесных пожаров

Как рассказали в ведомстве, за прошедшие сутки были ликвидированы 10 лесных пожаров на общей площади более 13,1 га (9 из них произошли в Брестской, 1 — в Гомельской области) и 57 пожаров травы и кустарников на общей площади более 9,5 га.