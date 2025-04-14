В Беларуси за минувшие сутки ликвидированы 10 лесных пожаров

Как рассказали в ведомстве, за прошедшие сутки были ликвидированы 10 лесных пожаров на общей площади более 13,1 га (9 из них произошли в Брестской, 1 — в Гомельской области) и 57 пожаров травы и кустарников на общей площади более 9,5 га.
Так, 13 апреля днем поступило сообщение об обнаружении лесного пожара на землях ГЛХУ «Столинский лесхоз» возле д. Коробье. Для ликвидации пожара были задействованы 4 единицы техники и 16 человек, из них 1 единица техники и 2 работника МЧС. Пожар ликвидирован. Общая площадь, пройденная фронтом пожара, составила 5 га.
Из 10 лесных пожаров 8 были ликвидированы силами Минлесхоза, 2 силами МЧС и Минлесхоза. Всего для ликвидации лесных пожаров привлекались 38 единиц техники и 96 человек, из них 2 единицы техники и 4 работника МЧС.