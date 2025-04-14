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Российскую пенсионерку обвинили в поддержке легиона «Свобода России» из-за видео

В Москве следователи обвинили 66-летнюю местную жительницу в поддержке легиона «Свобода России» (организация признана в России террористической) из-за размещенного ей видео во «ВКонтакте». Об этом сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Женщина стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по статьям 205.2 («Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. Она арестована и включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

По версии следствия, пенсионерка разместила на своей страничке в соцсети видеозаписи с комментариями в поддержку террористической организации.

Ранее в Новгородской области суд приговорил к семи годам лишения свободы местного жителя, планировавшего уехать на Украину и принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил России.