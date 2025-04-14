В Уфе набросившийся на сотрудника СИЗО мужчина получил девять лет колонии

Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении заключённого, напавшего на работника следственного изолятора. Как рассказали в республиканской прокуратуре, инцидент произошёл в июле 2024 года, когда мужчина, находясь в коридоре СИЗО, отказался соблюдать установленные правила и набросился на сопровождавшего его сотрудника, нанося удары и матеря его.
Несмотря на то, что подсудимый не признал свою вину, суд счёл доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.