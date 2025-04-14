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Заведующая колледжа в Волгограде попалась на взятках

В Волгограде СК завел дело на заведующую колледжа.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде заведующая отделением колледжа в Кировском районе оказалась в центре уголовного дела, связанного с получением взятки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru регионального СУ СКР, сейчас ведется расследование.

В январе этого года один из студентов согласился на предложение преподавательницы заплатить деньги за прохождение сессии. Он получил заветные положительные оценки в ведомости без сдачи экзаменов и проверки знаний.

Сейчас правоохранительные органы проводят расследование. Следователи устанавливают все подробности этого случая и не исключают, что это далеко не единственный эпизод коррупции. Возможно, заведующая «помогала» и другим студентам, превращая сессию в простую формальность за деньги.