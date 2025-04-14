Четыре человека пострадали в результате ДТП с машиной такси на Торжковской улице

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что автомобиль такси Hyundai Solaris под управлением 25-летнего водителя, двигаясь по Торжковской, на пересечении с Новосибирской улицей при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю Omoda под управлением 24-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение.