В Башкирии эвакуировали 1800 школьников из-за сработавшей сигнализации

В Стерлитамаке эвакуировали школу № 23. Из здания вывели 1 800 человек, среди которых были как ученики, так и персонал.
Как пояснили в МЧС по РБ, в школе сработала автоматическая пожарная сигнализации. Прибывшие на место спасатели обследовали здание, но очагов возгорания найдено не было.
— Из здания школы эвакуировали 1 800 человек, пострадавших нет. Силам МЧС России был дан отбой, — добавили в ведомстве.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.