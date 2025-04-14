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В Башкирии эвакуировали 1800 школьников из-за сработавшей сигнализации

Из школы в Башкирии экстренно вывели 1800 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке эвакуировали школу № 23. Из здания вывели 1 800 человек, среди которых были как ученики, так и персонал.

Как пояснили в МЧС по РБ, в школе сработала автоматическая пожарная сигнализации. Прибывшие на место спасатели обследовали здание, но очагов возгорания найдено не было.

— Из здания школы эвакуировали 1 800 человек, пострадавших нет. Силам МЧС России был дан отбой, — добавили в ведомстве.

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