ГУБОПиК: приверженец нацизма задержан в Минске

Он также сообщил, что задержанный создал праворадикальные националистические каналы в Telegram, на YouTube, а также аккаунты в разных соцсетях и занимался их администрированием. Целью постов являлись популяризация, оправдание и героизация нацизма, отрицание преступлений нацистов, прославление коллаборационистов времен Великой Отечественной войны, подчеркнул Лопатин.