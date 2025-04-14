ГУБОПиК: приверженец нацизма задержан в Минске

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Сотрудники ГУБОПиК МВД Беларуси задержали в Минске 35-летнего приверженца национал-социалистической идеологии, сообщил начальник отдела 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД Анатолий Лопатин.
По его словам, задержание подозреваемого, который через соцсети распространял информацию, прославляющую коллаборационистов времен ВОВ, производилось при силовой поддержке отряда спецназначения «Рысь» внутренних войск МВД.
«Из публикаций подозреваемый извлекал финансовую выгоду, так как все указанные ресурсы с общей аудиторией порядка 20 тысяч подписчиков были монетизированы», — сообщил Лопатин.
Он также сообщил, что задержанный создал праворадикальные националистические каналы в Telegram, на YouTube, а также аккаунты в разных соцсетях и занимался их администрированием. Целью постов являлись популяризация, оправдание и героизация нацизма, отрицание преступлений нацистов, прославление коллаборационистов времен Великой Отечественной войны, подчеркнул Лопатин.
Донаты и зарубежные администраторы.
По его словам, подозреваемый, основываясь на псевдонаучных и сомнительных источниках, транслировал свою картину мира, навязывая аудитории радикальную интерпретацию событий XX века.
Извлекая выгоду из данных сообщений, подозреваемый выступал в роли стримера и получал донаты от граждан СНГ.
Кроме этого, задержанный назначил четырех администраторов из граждан России и Казахстана из числа наиболее радикальных участников сообщества, которые помогали ему в продвижении контента, отметил Лопатин.
По его словам, в настоящее время сотрудники ГУБОПИК МВД Беларуси во взаимодействии с коллегами из России и Казахстана проводят оперативно-разыскные мероприятия по изобличению и документированию преступной деятельности иных соучастников.