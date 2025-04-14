Гражданина Молдавии, задержанного в Керчи, арестовали

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Задержанный в Керчи молдавский агент Киева, который вел слежку за военной техникой, Крымским мостом и планировал взорвать водонасосную станцию, уже арестован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.
В понедельник ФСБ России сообщила о задержании в Керчи агента украинских спецслужб гражданина Молдавии Евгения Курдоглу.
«Фигурант был ранее взят под стражу, на время следствия находится в следственном изоляторе», — сообщили в ведомстве.
На видео ФСБ Курдоглу признался, что снимал передвижение российской военной техники по Крымскому мосту, а также рассказал, как нашёл тайник с взрывным устройством и планировал взорвать водонасосную станцию в Керчи.