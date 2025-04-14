Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гражданина Молдавии, задержанного в Керчи, арестовали

Задержанного агента Киева Курдоглу, планировавшего теракт в Керчи, арестовали.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Задержанный в Керчи молдавский агент Киева, который вел слежку за военной техникой, Крымским мостом и планировал взорвать водонасосную станцию, уже арестован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.

В понедельник ФСБ России сообщила о задержании в Керчи агента украинских спецслужб гражданина Молдавии Евгения Курдоглу.

«Фигурант был ранее взят под стражу, на время следствия находится в следственном изоляторе», — сообщили в ведомстве.

На видео ФСБ Курдоглу признался, что снимал передвижение российской военной техники по Крымскому мосту, а также рассказал, как нашёл тайник с взрывным устройством и планировал взорвать водонасосную станцию в Керчи.