В Башкирии двое подростков угнали чужой автомобиль.

Как выяснилось, молодые люди во время прогулки увидели, что во дворе дома стоит автомобиль, и решили на нем прокатиться. Открыв машину, они нашли ключи, которые лежали на приборной панели. Проехав несколько улиц, подростки бросили автомобиль на парковке и пошли в сторону дома, где их задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по факту угона машины, сообщили в пресс-службе ГАИ РБ.