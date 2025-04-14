В Башкирии двое подростков угнали чужой автомобиль.

Сотрудники госавтоинспекции задержали несовершеннолетних угонщиков в Благовещенском районе Башкирии. Сотрудники полиции пресекли угон, совершенный группой подростков. Об инциденте в полицию сообщил 25-летний мужчина, который оставил свой автомобиль «ВАЗ-2114» на территории дачного участка в деревне Нижний Изяк.
Выйдя из дома, потерпевший не нашел свое авто и поспешил обратиться за помощью в полицию. Стражи порядка оперативно обнаружили угнанный автомобиль на парковке по ул. Юбилейной, но в машине никого не было. Вскоре получилось установить личности подозреваемых. Ими оказались двое несовершеннолетних местных жителей. За рулем находился 15-летний подросток, а на пассажирском сиденье его 14-летний товарищ. Они признались в преступлении.
Как выяснилось, молодые люди во время прогулки увидели, что во дворе дома стоит автомобиль, и решили на нем прокатиться. Открыв машину, они нашли ключи, которые лежали на приборной панели. Проехав несколько улиц, подростки бросили автомобиль на парковке и пошли в сторону дома, где их задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по факту угона машины, сообщили в пресс-службе ГАИ РБ.