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Ангар загорелся в Приморском районе Санкт-Петербурга

В понедельник в Северной столице произошел пожар в Приморском районе. По данным регионального МЧС, на улице Маршала Новикова загорелся ангар.

Как отмечают в ведомстве, информация о возгорании поступила в диспетчерскую 14 апреля в 9:15. В Приморском районе на улице Маршала Новикова в доме 36 внутри ангара начался пожар. Площадь распространения уточняется, а сам пожар происходит в помещении размером 30×100 метров и высотой в 15 метров.

«На данный момент сведений о пострадавших не поступало», — объявили в ведомстве.

Известно, что на место отправили подразделения МЧС. К ликвидации огня привлекли три единицы специальной техники и 15 спасателей.

Обновление: к 10:27 площадь пожара охватила уже 500 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечены 15 машин и 59 сотрудников МЧС.