Ангар загорелся в Приморском районе Санкт-Петербурга

Как отмечают в ведомстве, информация о возгорании поступила в диспетчерскую 14 апреля в 9:15. В Приморском районе на улице Маршала Новикова в доме 36 внутри ангара начался пожар. Площадь распространения уточняется, а сам пожар происходит в помещении размером 30×100 метров и высотой в 15 метров.
«На данный момент сведений о пострадавших не поступало», — объявили в ведомстве.
Известно, что на место отправили подразделения МЧС. К ликвидации огня привлекли три единицы специальной техники и 15 спасателей.
Обновление: к 10:27 площадь пожара охватила уже 500 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечены 15 машин и 59 сотрудников МЧС.