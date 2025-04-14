Ангар загорелся в Приморском районе Санкт-Петербурга

Как отмечают в ведомстве, информация о возгорании поступила в диспетчерскую 14 апреля в 9:15. В Приморском районе на улице Маршала Новикова в доме 36 внутри ангара начался пожар. Площадь распространения уточняется, а сам пожар происходит в помещении размером 30×100 метров и высотой в 15 метров.