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Отравившуюся лекарствами девочку-подростка из Башкирии стабилизировали

В Уфе спасли жизнь отравившейся лекарствами 17-летней девушке.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе смогли стабилизировать состояние 17-летней девушки с острым отравлением. Подросток поступила в больницу после того, как приняли рецептурные лекарства.

Как рассказал глава республиканского минздрава Айрат Рахматуллин, пациентку осмотрели педиатр и реаниматолог, после чего врачи приняли решение госпитализировать девушку в реанимацию.

— Сейчас пациентка находится в состоянии средней тяжести, в сознании. Ее жизни ничего не угрожает, — добавил Рахматуллин.

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