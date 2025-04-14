Отравившуюся лекарствами девочку-подростка из Башкирии стабилизировали

В Уфе смогли стабилизировать состояние 17-летней девушки с острым отравлением. Подросток поступила в больницу после того, как приняли рецептурные лекарства.
Как рассказал глава республиканского минздрава Айрат Рахматуллин, пациентку осмотрели педиатр и реаниматолог, после чего врачи приняли решение госпитализировать девушку в реанимацию.
— Сейчас пациентка находится в состоянии средней тяжести, в сознании. Ее жизни ничего не угрожает, — добавил Рахматуллин.
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