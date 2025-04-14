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В Шелеховском районе 15-летний подросток и его дедушка пострадали в аварии

Водитель микроавтобуса вылетел на встречку, где столкнулся с кроссовером.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Шелеховском районе произошла авария, в которой пострадал 15-летний подросток и его дедушка. Об этом сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на Госавтоинспекцию Иркутской области.

— ДТП произошло около 10 утра 13 апреля на 72 километре дороги Р-258 «Байкал» в районе поселка Большая Глубокая. По предварительной информации, 70-летний водитель Honda Stepwgn не совладал с управление и вылетел на встречку, где врезался в Subaru Forester, — сообщают в агентстве.

Госавтоинспекция начала проверку. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Во время столкновения пострадал 66-летний мужчина и его внук, находящиеся в кроссовере. Водитель микроавтобуса отделался испугом — травмы не получил. Сейчас госавтоинспекторы начали проверку, во время которой установят все обстоятельства. Произошедшим заинтересовалась и прокуратура.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что ночью 13 апреля в Хомутово произошла трагедия. Пламя охватило двухэтажный дом, в котором спали женщина и двое ее сыновей.