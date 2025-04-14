В Шелеховском районе 15-летний подросток и его дедушка пострадали в аварии

В Шелеховском районе произошла авария, в которой пострадал 15-летний подросток и его дедушка. Об этом сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на Госавтоинспекцию Иркутской области.
— ДТП произошло около 10 утра 13 апреля на 72 километре дороги Р-258 «Байкал» в районе поселка Большая Глубокая. По предварительной информации, 70-летний водитель Honda Stepwgn не совладал с управление и вылетел на встречку, где врезался в Subaru Forester, — сообщают в агентстве.
Госавтоинспекция начала проверку. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
Во время столкновения пострадал 66-летний мужчина и его внук, находящиеся в кроссовере. Водитель микроавтобуса отделался испугом — травмы не получил. Сейчас госавтоинспекторы начали проверку, во время которой установят все обстоятельства. Произошедшим заинтересовалась и прокуратура.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ночью 13 апреля в Хомутово произошла трагедия. Пламя охватило двухэтажный дом, в котором спали женщина и двое ее сыновей.