В Шелеховском районе 15-летний подросток и его дедушка пострадали в аварии

Во время столкновения пострадал 66-летний мужчина и его внук, находящиеся в кроссовере. Водитель микроавтобуса отделался испугом — травмы не получил. Сейчас госавтоинспекторы начали проверку, во время которой установят все обстоятельства. Произошедшим заинтересовалась и прокуратура.