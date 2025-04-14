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Снимал технику на Крымском мосту: молдавский агент Киева дал показания

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости Крым. Молдавский агент Киева, задержанный в Керчи, признался, что снимал работу ПВО и передвижение российской военной техники по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что в Керчи задержали агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию.

«По его (сотрудника украинских спецслужб — ред.) заданию выполнял, военную базу сфотографировал, пару раз отправил ему, военную технику по Крымскому мосту и ПВО. Первое задание было снять прилет с украинской стороны по ж/д парому», — цитирует РИА Новости слова задержанного.

Также СМИ сообщают, что основной мотив завербованного Киевом молдаванина был заработок. «Хорошие деньги» ему предложил некий испанец, с которым тот ранее отбывал срок.

«Он уехал на Украину. Проходит время, он мне звонит и говорит: “Хочешь подзаработать хорошие деньги?” И я согласился», — рассказал украинский агент телеканалу «Звезда».

После задержания мужчина предоставил координаты тайника, в котором нашли самодельное взрывное устройство фугасного действия, предназначавшееся для подрыва водонасосной станции в городе Керчь.

В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю расследуется уголовное дело о террористическом акте и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке взрывчатых веществ или взрывных устройств.