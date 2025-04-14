Снимал технику на Крымском мосту: молдавский агент Киева дал показания

Ранее сообщалось, что в Керчи задержали агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию.
«По его (сотрудника украинских спецслужб — ред.) заданию выполнял, военную базу сфотографировал, пару раз отправил ему, военную технику по Крымскому мосту и ПВО. Первое задание было снять прилет с украинской стороны по ж/д парому», — цитирует РИА Новости слова задержанного.
Также СМИ сообщают, что основной мотив завербованного Киевом молдаванина был заработок. «Хорошие деньги» ему предложил некий испанец, с которым тот ранее отбывал срок.
«Он уехал на Украину. Проходит время, он мне звонит и говорит: “Хочешь подзаработать хорошие деньги?” И я согласился», — рассказал украинский агент телеканалу «Звезда».
После задержания мужчина предоставил координаты тайника, в котором нашли самодельное взрывное устройство фугасного действия, предназначавшееся для подрыва водонасосной станции в городе Керчь.
В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю расследуется уголовное дело о террористическом акте и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке взрывчатых веществ или взрывных устройств.