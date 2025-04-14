Снимал технику на Крымском мосту: молдавский агент Киева дал показания

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости Крым. Молдавский агент Киева, задержанный в Керчи, признался, что снимал работу ПВО и передвижение российской военной техники по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.