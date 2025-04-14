Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капитан полиции осуждён за мошенничество в Атырау

Полицейский обещал «помощь» за 1,5 млн тенге.

В Атырау суд № 2 вынес приговор в отношении капитана полиции, оперуполномоченного Управления криминальной полиции Х. Н., обвинённого в мошенничестве с использованием служебного положения (ч.2 п. 3 ст. 190 УК РК), передаёт BaigeNews.kz.

Как установил суд, полицейский, пользуясь доверием и юридической неосведомлённостью граждан, похитил 1,5 млн тенге, убедив одного из фигурантов уголовного дела, что эти деньги якобы нужны для оплаты штрафа и «решения вопроса».

На момент совершения преступления Х. Н. знал, что один из граждан находится в уязвимом психологическом состоянии, и использовал это в своих интересах. Фактически средства ушли в карман сотрудника.

Подсудимый признал свою вину, выразил раскаяние и полностью возместил ущерб.

Учитывая смягчающие обстоятельства, в том числе наличие несовершеннолетнего ребёнка, суд назначил наказание в виде штрафа — 15 миллионов тенге, что составляет десятикратную сумму полученных денег.

Кроме того, Х. Н. пожизненно лишён права занимать должности на госслужбе, а также в квазигосударственных структурах.

Также, в соответствии с решением суда, он лишён звания капитана полиции.

Приговор пока не вступил в законную силу.