Капитан полиции осуждён за мошенничество в Атырау

В Атырау суд № 2 вынес приговор в отношении капитана полиции, оперуполномоченного Управления криминальной полиции Х. Н., обвинённого в мошенничестве с использованием служебного положения (ч.2 п. 3 ст. 190 УК РК), передаёт BaigeNews.kz.
Как установил суд, полицейский, пользуясь доверием и юридической неосведомлённостью граждан, похитил 1,5 млн тенге, убедив одного из фигурантов уголовного дела, что эти деньги якобы нужны для оплаты штрафа и «решения вопроса».
На момент совершения преступления Х. Н. знал, что один из граждан находится в уязвимом психологическом состоянии, и использовал это в своих интересах. Фактически средства ушли в карман сотрудника.
Подсудимый признал свою вину, выразил раскаяние и полностью возместил ущерб.
Учитывая смягчающие обстоятельства, в том числе наличие несовершеннолетнего ребёнка, суд назначил наказание в виде штрафа — 15 миллионов тенге, что составляет десятикратную сумму полученных денег.
Кроме того, Х. Н. пожизненно лишён права занимать должности на госслужбе, а также в квазигосударственных структурах.
Также, в соответствии с решением суда, он лишён звания капитана полиции.
Приговор пока не вступил в законную силу.