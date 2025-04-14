В Челябинской области упавшая на тротуаре пенсионерка получит 250 тыс. рублей

Все произошло в ноябре 2024 года в Магнитогорске.
Сообщается, что 86-летняя женщина шла по тротуару по улице Казакова. У дома 5 поскользнулась на наледи и упала, потеряла сознание, получив травму головы. Врачи диагностировали ей закрытую черепно-мозговую травму.
Прокуратура района выяснила, что инцидент произошел на участке, находящимся в муниципальной собственности. Контракт на содержание улично-дорожной сети заключен с ООО «Урал-Сервис-Групп», которое ненадлежащим образом исполнило обязанности.
«Директору организации внесено представление о необходимости устранения нарушений закона. В интересах пострадавшей прокурором предъявлено в Ленинский районный суд исковое заявление о компенсации морального вреда», — прокомментировали в пресс-центре региональной прокуратуры.
Суд взыскал с юридического лица в пользу женщины 250 тыс. рублей. Решение пока не вступило в законную силу.