В Уфе полиция ищет напавшего на 17-летнюю девушку мужчину.

Полиция ищет напавшего на 17-летнюю девушку мужчину в Уфе. Как сообщается в соцсетях, инцидент произошел в центре города. Девушка возвращалась домой после прогулки со стороны Гостиного двора, в этот момент на нее набросился незнакомец. Он пытался ее ограбить и сломал подростку палец. Жертва нападения смогла вырваться и убежать. Вместе с родителями она пришла в полицию и написала заявление.
«Сообщение зарегистрировано в отделе полиции № 4 по Уфе. По данному факту проводится проверка. Полицейскими выясняются обстоятельства произошедшего и принимаются меры по установлению личности нападавшего», — прокомментировали «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.