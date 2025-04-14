В Уфе полиция ищет напавшего на 17-летнюю девушку мужчину.

Полиция ищет напавшего на 17-летнюю девушку мужчину в Уфе. Как сообщается в соцсетях, инцидент произошел в центре города. Девушка возвращалась домой после прогулки со стороны Гостиного двора, в этот момент на нее набросился незнакомец. Он пытался ее ограбить и сломал подростку палец. Жертва нападения смогла вырваться и убежать. Вместе с родителями она пришла в полицию и написала заявление.