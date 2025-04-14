На севере Петербурга в ангаре произошел пожар

К ликвидации пожара от МЧС привлечены 15 человек и 3 единицы техники. Информация о пожаре по адресу: Приморский район, улица Маршала Новикова, 36, поступила в 09:15 мск, отметили в МЧС. Согласно данным открытых источников, в здании расположены охранное предприятие, компании, специализирующиеся на судовом и металлообрабатывающем оборудовании, таре и картоне и другие организации.