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На севере Петербурга в ангаре произошел пожар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел в ангаре, внутри которого расположены различные организации, на улице Маршала Новикова на севере Санкт-Петербурга. Сведения о пострадавших не поступали, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

«В ангаре размером 30 на 100 м и высотой 15 м происходит горение. Площадь горения уточняется. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — говорится в сообщении.

Судя по кадрам очевидцев в соцсетях, клубы черного дыма поднимаются высоко над ангаром.

К ликвидации пожара от МЧС привлечены 15 человек и 3 единицы техники. Информация о пожаре по адресу: Приморский район, улица Маршала Новикова, 36, поступила в 09:15 мск, отметили в МЧС. Согласно данным открытых источников, в здании расположены охранное предприятие, компании, специализирующиеся на судовом и металлообрабатывающем оборудовании, таре и картоне и другие организации.