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«Состояние крайне тяжелое»: волгоградская школьница едва не погибла из-за селфи на вагоне поезда

Волгоградская школьница рискнула жизнью ради селфи на вагоне поезда.

Источник: Комсомольская правда

Днем 13 апреля в Тракторозаводском районе Волгограда от сильного удара током пострадала школьница. По словам очевидцев, девочка едва не погибла из-за селфи на вагоне поезда. Она буквально вспыхнула под высоким напряжением. Сейчас по факту травмирования 13-летней девочки-подростка проводится доследственная проверка, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Как рассказали следователи, 13-летняя школьница залезла на вагон поезда на железнодорожной станции Старая Спартановка. Подросток получила сильный удар током. Пострадала девочка очень сильно. С места ЧП ее увезли в реанимационное отделение больницы с ожогами.

— Девочка проходит лечение в реанимации больницы № 25, ее состояние крайне тяжелое, — сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона.

Пока врачи борются за жизнь подростка, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.