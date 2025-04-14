«Состояние крайне тяжелое»: волгоградская школьница едва не погибла из-за селфи на вагоне поезда

Днем 13 апреля в Тракторозаводском районе Волгограда от сильного удара током пострадала школьница. По словам очевидцев, девочка едва не погибла из-за селфи на вагоне поезда. Она буквально вспыхнула под высоким напряжением. Сейчас по факту травмирования 13-летней девочки-подростка проводится доследственная проверка, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.