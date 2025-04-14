«Состояние крайне тяжелое»: волгоградская школьница едва не погибла из-за селфи на вагоне поезда

Днем 13 апреля в Тракторозаводском районе Волгограда от сильного удара током пострадала школьница. По словам очевидцев, девочка едва не погибла из-за селфи на вагоне поезда. Она буквально вспыхнула под высоким напряжением. Сейчас по факту травмирования 13-летней девочки-подростка проводится доследственная проверка, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Как рассказали следователи, 13-летняя школьница залезла на вагон поезда на железнодорожной станции Старая Спартановка. Подросток получила сильный удар током. Пострадала девочка очень сильно. С места ЧП ее увезли в реанимационное отделение больницы с ожогами.
— Девочка проходит лечение в реанимации больницы № 25, ее состояние крайне тяжелое, — сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона.
Пока врачи борются за жизнь подростка, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.