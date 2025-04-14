МВД сказало про задержание минчанина, пропагандировавшего реабилитацию нацизма

В пресс-службе уточнили, что фигурант создал, а также администрировал праворадикальные националистические каналы в Telegram, на YouTube, аккаунты в соцсетях, цель которых состоялась в популяризации, оправдании, героизации нацистского режима, отрицании его преступлений, в пропаганде ультраправых идей, прославлении коллаборационистов времен Великой Отечественной войны.