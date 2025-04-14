МВД сказало про задержание минчанина, пропагандировавшего реабилитацию нацизма. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении говорится, что сотрудники 10-го управления по Минской области ГУБОПиК МВД при силовой поддержке отряда спецназначения «Рысь» задержали 35-летнего жителя Минска, который являлся приверженцем национал-социалистической идеологии.
В пресс-службе уточнили, что фигурант создал, а также администрировал праворадикальные националистические каналы в Telegram, на YouTube, аккаунты в соцсетях, цель которых состоялась в популяризации, оправдании, героизации нацистского режима, отрицании его преступлений, в пропаганде ультраправых идей, прославлении коллаборационистов времен Великой Отечественной войны.
В МВД рассказали, что минчанин, основываясь на непроверенных, псевдонаучных и заведомо сомнительных источниках, транслировал собственную картину миру и навязывал аудитории субъективную и радикальную интерпретацию событий XX века.
«Из публикаций подозреваемый извлекал финансовую выгоду, так как все указанные ресурсы с общей аудиторией порядка 20 тысяч подписчиков были монетизированы», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что мужчина выступал в роли стримера и в момент проведения прямых эфиров под видом добровольного пожертвования (донатов) получал денежные переводы от граждан СНГ. Данные денежные средства он хранил на электронном кошельке. Следователи в отношении фигуранта завели уголовное дело за реабилитацию нацизма.
В МВД обратили внимание, что задержанный назначил четверых администраторов (граждан России и Казахстана) из числа наиболее радикальных участников сообщества, помогавших ему в продвижении контента.
«Во взаимодействии с коллегами из указанных стран продолжается комплекс оперативно-разыскных мероприятий по изобличению и документированию преступной деятельности иных соучастников», — уточнили в ведомстве.
Ранее МВД заявило о задержании четверых «оружейных баронов» под Минском: «Изъято 13 единиц огнестрельного оружия».
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