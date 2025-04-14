Депутаты Башкирии хотят установить новый профессиональный праздник

В Башкирии может появиться новая праздничная дата. Законодательное собрание республики планирует до конца апреля принять в третьем чтении инициативу о введении Дня работника сферы молодежной политики. Согласно проекту, праздничные мероприятия будут проводиться ежегодно в последнюю субботу июня одновременно с Днём молодежи, о чем сообщили в пресс-службе регионального парламента.