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Депутаты Башкирии хотят установить новый профессиональный праздник

В Башкирии появится новый профессиональный праздник.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии может появиться новая праздничная дата. Законодательное собрание республики планирует до конца апреля принять в третьем чтении инициативу о введении Дня работника сферы молодежной политики. Согласно проекту, праздничные мероприятия будут проводиться ежегодно в последнюю субботу июня одновременно с Днём молодежи, о чем сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Как отметил спикер Госсобрания Константин Толкачёв, введение новой памятной даты подчеркивает важность работы специалистов, занимающихся реализацией молодежной политики. На сегодняшний день в регионе функционирует 68 профильных учреждений, включающих 179 клубов и центров для молодёжи. Общая численность сотрудников муниципальных организаций, работающих с подрастающим поколением, достигает полутора тысяч человек.

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