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В Красноярском крае завели дело о гибели кочегара во время урагана

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в связи с гибелью кочегара, на которого ураганный ветер обрушил трубу котельной в Красноярском крае.

Источник: Российская газета

Несчастный случай произошел 5 апреля в селе Долгий Мост Абанского района. Один из порывов штормового ветра опрокинул трубу местной котельной, обломок упал на кочегара — он получил смертельные травмы.

Организованная прокуратурой проверка выявила множество нарушений при эксплуатации котельной. Выяснилось, в частности, что труба местами прогорела, была испорчена коррозией. За месяц до ЧП, еще в марте, рабочие сообщили о плачевном состоянии конструкции главе сельсовета, однако чиновница не приняла мер для исправления ситуации, рассказали в прокуратуре Красноярского края.

По материалам надзорного ведомства возбуждено дело о халатности, повлекшей смерть человека.