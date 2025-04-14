В Красноярском крае завели дело о гибели кочегара во время урагана

Организованная прокуратурой проверка выявила множество нарушений при эксплуатации котельной. Выяснилось, в частности, что труба местами прогорела, была испорчена коррозией. За месяц до ЧП, еще в марте, рабочие сообщили о плачевном состоянии конструкции главе сельсовета, однако чиновница не приняла мер для исправления ситуации, рассказали в прокуратуре Красноярского края.