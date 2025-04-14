Снятый с человека клещ оказался энцефалитным в Алматы

«Вакцина показана для лиц в возрасте от 16 лет и старше. Первичный курс вакцинации состоит из трех доз для формирования иммунитета. Первую и вторую дозу предпочтительно вводить в зимние периоды, то есть перед активизацией клещей, которая происходит весной, с интервалом от 1 до 3 месяцев. Третью дозу следует вводить через 5−12 месяцев после введения второй дозы. Ревакцинация проводится через 3 года после введения третьей дозы. Дальнейшая ревакцинация лицам до 60 лет проводится через 5 лет, а лицам старше 60 лет — через 3 года. Для лиц, не успевших получить прививки зимой, предусмотрена экстренная схема иммунизации», — заявила Калыкова.