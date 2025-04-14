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Пенсионеров увольняли без выплаты компенсаций в Актюбинской области

Ответственные должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Актюбинской области провела проверку соблюдения трудовых прав и обнаружила серьезные нарушения законодательства, затронувшие более 300 граждан — в основном работников системы образования, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно закону, при увольнении по достижении пенсионного возраста, сотруднику обязаны выплатить компенсацию в размере одного должностного оклада, предупредив об увольнении не менее чем за месяц.

Однако, как показал анализ, отделы образования нескольких районов области — в том числе Шалкарского, Мартукского, Алгинского, Айтекебийского и Мугалжарского — не выплачивали положенные компенсации.

Факты нарушений:

Только в Шалкарском районе 116 работникам не выплачено более 12 миллионов тенге.

По всей области общая сумма невыплаченных компенсаций превысила 20 миллионов тенге.

Благодаря вмешательству прокуратуры права всех 300 работников восстановлены, а неполученные суммы выплачены в полном объеме.

Ответственные должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.