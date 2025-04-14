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Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом и ВАЗом в Челябинске

Авария произошла в микрорайоне Чурилово.

В челябинском микрорайоне Чурилово мотоцикл Motoland столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и его пассажирка, сообщает Госавтоинспекция города.

Авария случилась вечером 13 апреля, вблизи дома № 33 по улице Трашутина. Предварительно, за рулем ВАЗа был мужчина 26 лет, мотоциклисту — 33 года, его пассажирке — 52 года. В соцсетях очевидцы делятся подробностями и фото.

«Парень живой, женщина, что лежала, была в сознании, поломалась. Оба трезвые. Ехали на зеленый прямо, “шестерка” поворачивала и не уступила дорогу», — пишет Ева А.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП.