Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом и ВАЗом в Челябинске

Авария случилась вечером 13 апреля, вблизи дома № 33 по улице Трашутина. Предварительно, за рулем ВАЗа был мужчина 26 лет, мотоциклисту — 33 года, его пассажирке — 52 года. В соцсетях очевидцы делятся подробностями и фото.