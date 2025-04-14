Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом и ВАЗом в Челябинске

В челябинском микрорайоне Чурилово мотоцикл Motoland столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и его пассажирка, сообщает Госавтоинспекция города.
Авария случилась вечером 13 апреля, вблизи дома № 33 по улице Трашутина. Предварительно, за рулем ВАЗа был мужчина 26 лет, мотоциклисту — 33 года, его пассажирке — 52 года. В соцсетях очевидцы делятся подробностями и фото.
«Парень живой, женщина, что лежала, была в сознании, поломалась. Оба трезвые. Ехали на зеленый прямо, “шестерка” поворачивала и не уступила дорогу», — пишет Ева А.
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП.