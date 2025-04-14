В Свердловской области ограничено сообщение уже с пятью населенными пунктами

За минувшие сутки произошло затопление еще одного низководного моста, в Байкаловском муниципальном районе. Это уже второй затопленный низководный мост. Еще один мост был в плановом порядке разобран на период весеннего половодья.
В результате затопления моста ограничено автотранспортное сообщение еще с двумя населенными пунктами — деревнями Красный Бор и Боровикова. Таким образом, в настоящий момент на территории Свердловской области ограничено автотранспортное сообщение уже с пятью населенными пунктами.
Деревня Красный Бор расположена на левом берегу реки Ница в 26 километрах от села Байкалово. На данный момент в ней проживает чуть более 60 человек. Деревня Боровикова находится на высоком левом берегу реки Ница в 27 километрах Байкалово. Здесь живет порядка 50 человек.
Уже несколько дней затруднено сообщение с деревнями Заречная и Заселина, расположенными в Талицком муниципальном округе. В деревне Заречная проживает более 150 человек. Она находится в 29 километрах от города Талицы, на правом берегу реки Юрмыч. Деревня Заселина находится в 14 километрах от Талицы на правом берегу реки Пышмы. От главного русла деревня отделена небольшими старицами. Здесь живет чуть более 30 человек.
Аналогичная ситуация — в селе Яр Байкаловского муниципального района. Населённый пункт расположен на левом берегу реки Ница в 28 километрах от села Байкалово. В нем проживает около 50 человек.
Спасатели продолжают контролировать обстановку на водоемах региона.
Как ранее сообщалось, полпред президента РФ в УрФО Артём Жога обсудил с главными федеральными инспекторами входящих в округ регионов прохождение периода весенних паводков. Артем Жога призвал федеральных инспекторов уделить паводковой ситуации максимальное внимание. Поскольку достаточно переменчива, паводок может начаться несколько раньше, чем ожидалось.
Необходимо подготовиться к нему с полным пониманием вероятных последствий, отметил полпред. Принять превентивные меры проще, чем впоследствии выплачивать огромные компенсации. Сэкономленные следует направить на решение инфраструктурных и социальных вопросов, подчеркнул Артём Жога.