В Свердловской области ограничено сообщение уже с пятью населенными пунктами

Уже несколько дней затруднено сообщение с деревнями Заречная и Заселина, расположенными в Талицком муниципальном округе. В деревне Заречная проживает более 150 человек. Она находится в 29 километрах от города Талицы, на правом берегу реки Юрмыч. Деревня Заселина находится в 14 километрах от Талицы на правом берегу реки Пышмы. От главного русла деревня отделена небольшими старицами. Здесь живет чуть более 30 человек.