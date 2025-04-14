Осужденный «копейский маньяк» получил работу в психбольнице

По данным SHOT, 45-летний пациент получил эту привилегию за примерное поведение — он не нарушал режим учреждения и даже освоил грамоту, которой ранее не владел по причине олигофрении. Маньяк ведет активную переписку с матерью-пенсионеркой, которая ежемесячно отправляет ему объёмные посылки.