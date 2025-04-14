Осужденный «копейский маньяк» получил работу в психбольнице

По данным SHOT, 45-летний пациент получил эту привилегию за примерное поведение — он не нарушал режим учреждения и даже освоил грамоту, которой ранее не владел по причине олигофрении. Маньяк ведет активную переписку с матерью-пенсионеркой, которая ежемесячно отправляет ему объёмные посылки.
Яиков, осужденный за убийство шести девушек в Копейске в 2002—2003 годах, теперь выполняет хозяйственные обязанности: подметает полы и помогает поддерживать порядок на территории больницы. Врачи отмечают стабилизацию его состояния, однако продолжают считать опасным — администрация пока отказывает родственникам в посещениях.
Напомним, серия жестоких убийств с признаками сексуального насилия потрясла Челябинскую область в начале 2000-х. После обнаружения тел двух выпускниц в мае 2003 года следствие связало эти преступления с предыдущими эпизодами. Суд признал Яикова невменяемым, что позволило ему избежать тюремного срока и отправиться на принудительное лечение.