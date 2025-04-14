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2 тысячи километров береговой полосы Иртыша возвращены в собственность РФ

Проверка установила, что с 2012 года четверо жителей Омского района незаконно владели участками.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области возвращены в федеральную собственность более 2 тысяч квадратных метров береговой полосу Иртыша. О передаче земли в собственность сообщили в региональной природоохранной прокуратуре.

Проверка ведомства выявила, что четыре гражданина Дружинского сельского поселения Омского района с 2012 года незаконно владели земельными участками. Часть которых включала территорию береговой линии.

По иску прокурора суд признал незаконным право собственности граждан на эти участки и обязал их изъять соответствующие сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество. Решение суда исполняется под контролем природоохранного прокурора.

Ранее мы писали, что главы Омской и Ферганской областей договорились о сотрудничестве.