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Башкирия стала одним из лидеров рейтинга по динамике потребительского спроса

Башкирия заняла третье место в рейтинге по динамике потребительского спроса.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен рейтинг российских регионов по потребительскому спросу. Башкирия в топе оказалась на третьем месте, уступив лишь Адыгее и Карачаево-Черкесии. Согласно аналитике РИА «Новости», в 2024 году каждый житель республики в среднем тратил 40,3 тысячи рублей в месяц.

— Рост потребительского спроса составил 11,2%, — говорится в исследовании.

В основном, говорят специалисты, основной прирост потребительских трат, как и годом ранее, был обеспечен розничной торговлей (+7,2% за год).

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