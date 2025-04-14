Башкирия стала одним из лидеров рейтинга по динамике потребительского спроса

Озвучен рейтинг российских регионов по потребительскому спросу. Башкирия в топе оказалась на третьем месте, уступив лишь Адыгее и Карачаево-Черкесии. Согласно аналитике РИА «Новости», в 2024 году каждый житель республики в среднем тратил 40,3 тысячи рублей в месяц.
— Рост потребительского спроса составил 11,2%, — говорится в исследовании.
В основном, говорят специалисты, основной прирост потребительских трат, как и годом ранее, был обеспечен розничной торговлей (+7,2% за год).
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.