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В аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду золотой цепи на 8,6 млн рублей

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) аэропорта Шереметьево пресекли контрабанду цепи из золота стоимостью 8,6 млн рублей в Турцию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«В аэропорту Шереметьево таможенники пресекли контрабанду цепи из золота весом 2 кг в Стамбул. Стоимость драгоценного металла составляет 8,6 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цепь желтого цвета инспекторы обнаружили в сумке иностранца в ходе таможенного контроля. Однако мужчина сообщил, что это его личная вещь и ее стоимость он не знает.

«Экспертиза установила, что цепь изготовлена из золотого сплава с содержанием 99,5% золота и не является готовым ювелирным изделием», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа до 1 млн рублей.