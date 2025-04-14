В аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду золотой цепи на 8,6 млн рублей

«В аэропорту Шереметьево таможенники пресекли контрабанду цепи из золота весом 2 кг в Стамбул. Стоимость драгоценного металла составляет 8,6 млн рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что цепь желтого цвета инспекторы обнаружили в сумке иностранца в ходе таможенного контроля. Однако мужчина сообщил, что это его личная вещь и ее стоимость он не знает.
«Экспертиза установила, что цепь изготовлена из золотого сплава с содержанием 99,5% золота и не является готовым ювелирным изделием», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа до 1 млн рублей.