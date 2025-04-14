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В Екатеринбурге мигранта приговорили к сроку за убийство жены в подъезде

Мужчина нанес бывшей супруге 12 ножевых ранений.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

В Екатеринбурге 14 апреля вынесли приговор иностранному гражданину, который 13 июля 2024 года на почве ревности совершил убийство бывшей супруги в подъезде одного из домов на улице Челюскинцев. Он подкараулил ее у дома, зашел следом на лестничную площадку первого этажа, где нанес женщине 12 ударов в область жизненно важных органов. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте, рассказали подробности в свердловской прокуратуре.

После убийства мужчина похитил у экс-супруги сотовый телефон.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал 27-летнего мужчину виновным в убийстве и краже, назначив ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать срок мигрант будет в исправительной колонии строгого режима.