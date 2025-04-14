В Екатеринбурге мигранта приговорили к сроку за убийство жены в подъезде

В Екатеринбурге 14 апреля вынесли приговор иностранному гражданину, который 13 июля 2024 года на почве ревности совершил убийство бывшей супруги в подъезде одного из домов на улице Челюскинцев. Он подкараулил ее у дома, зашел следом на лестничную площадку первого этажа, где нанес женщине 12 ударов в область жизненно важных органов. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте, рассказали подробности в свердловской прокуратуре.