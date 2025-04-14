Житель Прикамья избил и ограбил приехавшего в командировку пьяного мужчину

Происшествие с жителем Кунгура случилось в Верещагино, когда он отправился в рабочую поездку. В феврале 2025 года мужчина приехал в командировку, а закончив с делами в один из дней, решил выпить и прогуляться по городу. На улицах Верещагино он познакомился с 48-летним местным жителем, который предложил ему выпить за счёт командированного мужчины. После покупки алкоголя они оказались в безлюдном месте, где гость города получил два удара по затылку. Когда пострадавший упал на землю, нападавший продолжил бить его по голове, а после украл сотовый телефон, другое имущество и скрылся с места нападения. Общая сумма ущерба превысила 14 тысяч рублей.