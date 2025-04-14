Стала известна причина смерти 16-летнего волгоградского футболиста

Как стало известно ИА «Высота 102», юноша скончался 12 апреля в карете скорой помощи по пути в больницу № 7. Предварительно, смерть наступила в результате остановки сердца после игры в футбол.
Максим учился в 10 классе средней школы № 56. В СУ СК по Волгоградской области заявили, что по факту смерти несовершеннолетнего проводится проверка. Смерть носит некриминальный характер.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о трагической смерти воспитанника волгоградской спортшколы. Безвременная кончина талантливого футболиста шокировала спортивное сообщество Волгограда. В СК «Ротор» выразили соболезнование семье Максима. Его родная школа организовала сбор на помощь родным скончавшегося воспитанника.