В Иванове 148 многоквартирных домов остались без тепла из-за аварии

Напомним, в январе 2024 года неподготовленная котельная вышла из строя в Красных Ткачах Ярославской области. Тогда без тепла остались 28 жилых домов и десять социальных объектов. Суд приговорил бывшего первого замглавы Ярославского района к пяти годам условно за превышение должностных полномочий и служебный подлог.