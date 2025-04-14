В Иванове 148 многоквартирных домов остались без тепла из-за аварии

Отключение теплоснабжения затронуло 22,3 тысячи человек, включая 6,4 тысячи детей. По данным МЧС, на ликвидации последствий работают 18 человек и девять единиц техники. Время устранения аварии не уточняется.
Напомним, в январе 2024 года неподготовленная котельная вышла из строя в Красных Ткачах Ярославской области. Тогда без тепла остались 28 жилых домов и десять социальных объектов. Суд приговорил бывшего первого замглавы Ярославского района к пяти годам условно за превышение должностных полномочий и служебный подлог.