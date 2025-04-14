Гомельчанка за гонорар вышла замуж за минчанина, чтобы завладеть его квартирой

Отмечается, что в июне 2021 года один из обвиняемых познакомился с 63-летним жителем Минска. В ходе общения фигурант узнал, что у его новоиспеченного друга есть однокомнатная квартира в столице. И у него созрел план — завладеть недвижимостью. Поэтому он решил подключить к «делу» свою знакомую — 63-летнюю жительницу Гомельской области. Он предложил женщине за отдельную плату выйти замуж за жителя столицы.
Так как потенциальная невеста нуждалась в деньгах, она согласилась на данное предложение. В итоге в июне между гомельчанкой и минчанином был заключен брак, после чего «молодая», не намереваясь создавать полноценную семью, уехала к себе домой.
Спустя месяц супруг выдал доверенность своей фиктивной жене для продажи принадлежащей ему квартиры. В этом же месяце женщина заключила договор купли-продажи недвижимости.
«Согласно заключению эксперта пенсионер к моменту совершения в отношении него противоправных действий, с мая по август 2021 года, страдал психическим расстройством. С учетом изложенного решением суда Фрунзенского района г. Минска выданная им доверенность на продажу квартиры, а также договор купли-продажи данной квартиры и государственная регистрация этой сделки, признаны недействительными», — сообщили в прокуратуре.
В октябре 2023-го суд признал мужчину недееспособным. Его зачислили на постоянное проживание и гособеспечение в социальный пансионат. После этого, чтобы защитить имущественные права недееспособного, прокуратура обратилась в суд с иском признать недействительным заключенный между ним и жительницей Гомельской области брак.
Исковые требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме.