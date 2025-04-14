Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гомельчанка за гонорар вышла замуж за минчанина, чтобы завладеть его квартирой

Жительница Гомельской области по предложению своего знакомого согласилась на фиктивный брак за деньги с недееспособным минчанином. В итоге женщина и ее «сват» стали фигурантами уголовного дела за мошенничество в особо крупном размере. Чем закончилась эта история, рассказали в пресс-службе прокуратуры Минской области.

Источник: ОНТ

Отмечается, что в июне 2021 года один из обвиняемых познакомился с 63-летним жителем Минска. В ходе общения фигурант узнал, что у его новоиспеченного друга есть однокомнатная квартира в столице. И у него созрел план — завладеть недвижимостью. Поэтому он решил подключить к «делу» свою знакомую — 63-летнюю жительницу Гомельской области. Он предложил женщине за отдельную плату выйти замуж за жителя столицы.

Так как потенциальная невеста нуждалась в деньгах, она согласилась на данное предложение. В итоге в июне между гомельчанкой и минчанином был заключен брак, после чего «молодая», не намереваясь создавать полноценную семью, уехала к себе домой.

Спустя месяц супруг выдал доверенность своей фиктивной жене для продажи принадлежащей ему квартиры. В этом же месяце женщина заключила договор купли-продажи недвижимости.

«Согласно заключению эксперта пенсионер к моменту совершения в отношении него противоправных действий, с мая по август 2021 года, страдал психическим расстройством. С учетом изложенного решением суда Фрунзенского района г. Минска выданная им доверенность на продажу квартиры, а также договор купли-продажи данной квартиры и государственная регистрация этой сделки, признаны недействительными», — сообщили в прокуратуре.

В октябре 2023-го суд признал мужчину недееспособным. Его зачислили на постоянное проживание и гособеспечение в социальный пансионат. После этого, чтобы защитить имущественные права недееспособного, прокуратура обратилась в суд с иском признать недействительным заключенный между ним и жительницей Гомельской области брак.

Исковые требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме.