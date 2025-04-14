Гомельчанка за гонорар вышла замуж за минчанина, чтобы завладеть его квартирой

Отмечается, что в июне 2021 года один из обвиняемых познакомился с 63-летним жителем Минска. В ходе общения фигурант узнал, что у его новоиспеченного друга есть однокомнатная квартира в столице. И у него созрел план — завладеть недвижимостью. Поэтому он решил подключить к «делу» свою знакомую — 63-летнюю жительницу Гомельской области. Он предложил женщине за отдельную плату выйти замуж за жителя столицы.