Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительнице Башкирии с раком желчного пузыря врачи провели сложную операцию

В Башкирии провели сложную операцию пациентке с раком желчного пузыря.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе врачи городской клинической больницы № 21 выполнили сложное хирургическое вмешательство пациентке с опухолевым поражением желчевыводящей системы. Как сообщил главный врач медицинского учреждения Радик Надыргулов, женщина была госпитализирована в первое хирургическое отделение с характерными симптомами желтухи и сильной потерей веса.

Медики диагностировали полную обструкцию желчных протоков, вызванную злокачественным новообразованием. Особую сложность представляло прорастание опухоли в желчевыводящие пути, что исключало возможность стандартного дренирования и создавало высокий риск интраоперационных осложнений.

После тщательного обследования с применением ультразвукового и рентгенологического контроля мультидисциплинарная команда медиков приняла решение о проведении альтернативного дренирования. Установленная дренажная система позволила нормализовать отток желчи, устранить проявления желтухи и значительно уменьшить интоксикационный синдром.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.