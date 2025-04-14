Жительнице Башкирии с раком желчного пузыря врачи провели сложную операцию

В Уфе врачи городской клинической больницы № 21 выполнили сложное хирургическое вмешательство пациентке с опухолевым поражением желчевыводящей системы. Как сообщил главный врач медицинского учреждения Радик Надыргулов, женщина была госпитализирована в первое хирургическое отделение с характерными симптомами желтухи и сильной потерей веса.
Медики диагностировали полную обструкцию желчных протоков, вызванную злокачественным новообразованием. Особую сложность представляло прорастание опухоли в желчевыводящие пути, что исключало возможность стандартного дренирования и создавало высокий риск интраоперационных осложнений.
После тщательного обследования с применением ультразвукового и рентгенологического контроля мультидисциплинарная команда медиков приняла решение о проведении альтернативного дренирования. Установленная дренажная система позволила нормализовать отток желчи, устранить проявления желтухи и значительно уменьшить интоксикационный синдром.
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