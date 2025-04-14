В Солигорском районе собака покусала женщину. Возбуждено уголовное дело в отношении хозяйки животного

В октябре прошлого года 50-летняя жительница Солигорска, находясь в деревне Летенец, решила выгулять свою собаку породы акита-ину. Вблизи дома № 4 по улице Вабищевича размеренную прогулку прервала внезапная опасность. Соседская собака — московская сторожевая бросилась на женщину. Огромный пес вцепился зубами в ее руку. Акита-ину, несмотря на собственные инстинкты, не смог противостоять разъяренному псу.
Неизвестно, чем бы могла закончиться битва с животным, если бы на крики о помощи не отозвались соседи. Супруг пострадавшей отбил женщину от агрессивно настроенной собаки, после чего они спрятались на участке одной из местных дачниц.
Итог этой трагической встречи — множественные раны левой руки, переломы, поврежденные связки, сухожилия, мышцы кисти, хрящи и нервы левого предплечья, что, согласно заключению экспертов, относится к менее тяжким телесным повреждениям.
Солигорским районным отделом Следственного комитета в отношении 64-летней хозяйки московской сторожевой возбуждено уголовное дело по ст.155 (причинение менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности) Уголовного кодекса Беларуси. Женщина проявила преступную халатность и пренебрегла элементарными правилами содержания домашних животных. Ее бездействие обернулось для соседки настоящей трагедией.