В Уфе ребенка, отравившегося снюсом, поместили в детдом.

Напомним, днём 9 апреля девушка и её парень заехали в гости к бабушке, которая временно опекает правнука. Пока внучка делала перевязку бабушке, с ребенком остался её молодой человек. Перед этим он выложил из кармана упаковку с жевательным табаком и положил её на комод. Один пакетик выпал и его подобрал малыш, положив содержимое прямо в рот. Ребенку сразу стало плохо, его доставили в реанимацию.