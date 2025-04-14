В Уфе ребенка, отравившегося снюсом, поместили в детдом.

Годовалого мальчика, который отравился снюсом в квартире бабушки в Уфе, забрали в детский дом сразу после больницы. Как сообщает телеграм-канал «Честный репортаж», по факту инцидента прокуратура начала проверку. Сотрудники надзорного ведомства выехали на квартиру, где проживал малыш. Они опросили родственников, произвели осмотр места происшествия.
По словам ближайших родственников ребенка, никакого отравления не было. Они сами отвезли малыша в больницу на всякий случай. Но после шумихи отдел опеки изъял мальчика и поместил его в детский дом.
Напомним, днём 9 апреля девушка и её парень заехали в гости к бабушке, которая временно опекает правнука. Пока внучка делала перевязку бабушке, с ребенком остался её молодой человек. Перед этим он выложил из кармана упаковку с жевательным табаком и положил её на комод. Один пакетик выпал и его подобрал малыш, положив содержимое прямо в рот. Ребенку сразу стало плохо, его доставили в реанимацию.