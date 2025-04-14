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Суд вынес приговор четверым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

СТАВРОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Минераловодский городской суд Ставрополья приговорил четверых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры края.

Источник: РИА "Новости"

«Минераловодский городской суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых жителей Республики Дагестан. Суд с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и роль каждого, назначил каждому из подсудимых наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Четверо мужчин признаны виновными в участии в массовых беспорядках и неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

В октябре 2023 года во время массовых беспорядков на территории международного аэропорта Уйташ в Махачкале было уничтожено и повреждено имущество на сумму более чем 24 млн рублей. В отношении 30 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Уголовные дела в отношении нескольких десятков фигурантов рассматриваются в судах Ставрополья. Части из них уже вынесены приговоры в виде лишения свободы.