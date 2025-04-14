Суд вынес приговор четверым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

В октябре 2023 года во время массовых беспорядков на территории международного аэропорта Уйташ в Махачкале было уничтожено и повреждено имущество на сумму более чем 24 млн рублей. В отношении 30 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Уголовные дела в отношении нескольких десятков фигурантов рассматриваются в судах Ставрополья. Части из них уже вынесены приговоры в виде лишения свободы.