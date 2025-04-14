В Усть-Каменогорске аферист оформил 7 кредитов на мужчину через мессенджер

Житель ВКО стал жертвой цифрового мошенничества: на его имя оформили семь микрокредитов на сумму свыше 800 тысяч тенге. Всё произошло из-за одной ошибки — он доверился неизвестному собеседнику в мессенджере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.