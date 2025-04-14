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В Усть-Каменогорске аферист оформил 7 кредитов на мужчину через мессенджер

Житель ВКО стал жертвой цифрового мошенничества: на его имя оформили семь микрокредитов на сумму свыше 800 тысяч тенге. Всё произошло из-за одной ошибки — он доверился неизвестному собеседнику в мессенджере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Baigenews

Как установили полицейские, аферист выманил у мужчины одноразовый код подтверждения. Этого оказалось достаточно, чтобы через онлайн-сервисы микрофинансовых организаций мгновенно оформить несколько займов. Обман вскрылся, когда пострадавшему начали поступать уведомления о задолженности.

В рамках оперативных мероприятий подозреваемого удалось задержать. Против него возбуждено уголовное дело, сейчас проводятся следственные действия.

Полиция напоминает: никогда не передавайте коды, пароли и личные данные третьим лицам — даже если сообщение приходит якобы от друзей или банков. Мошенники используют самые разные схемы — от оформления кредитов до кражи аккаунтов.