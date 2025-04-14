В Усть-Каменогорске аферист оформил 7 кредитов на мужчину через мессенджер

Как установили полицейские, аферист выманил у мужчины одноразовый код подтверждения. Этого оказалось достаточно, чтобы через онлайн-сервисы микрофинансовых организаций мгновенно оформить несколько займов. Обман вскрылся, когда пострадавшему начали поступать уведомления о задолженности.
В рамках оперативных мероприятий подозреваемого удалось задержать. Против него возбуждено уголовное дело, сейчас проводятся следственные действия.
Полиция напоминает: никогда не передавайте коды, пароли и личные данные третьим лицам — даже если сообщение приходит якобы от друзей или банков. Мошенники используют самые разные схемы — от оформления кредитов до кражи аккаунтов.