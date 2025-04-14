МЧС дало рекомендации белорусам на случай паводков

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Гражданам республики, проживающим в подтопляемых зонах, следует приготовиться к возможным паводкам, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.
В ведомстве отметили, что, по прогнозам синоптиков, высокий паводок в этой весной в стране не ожидается, однако не исключено подтопление отдельных территорий.
«Снежный апрель, а затем резкая плюсовая температура и быстрое таяние снега влекут за собой угрозу паводка. Жителям наиболее подтапливаемых зон следует подготовиться к паводковой ситуации», — говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют выяснить, откуда может прийти талая вода, и заблаговременно прокопать канавы для ее отвода. Кроме того, следует очистить уже имеющиеся дренажные и сточные канавки от мусора, веток, льда, которые скопились за зиму.
При угрозе подтопления из подвалов необходимо вынести вещи и продукты, а при подозрении, что вода в колодцах или водопроводе загрязнена, запастись бутилированной. В помещениях, которые могут быть подтоплены, нужно отключить электричество.
Также следует собрать вещи первой необходимости — документы, деньги, медицинскую аптечку, запас пищи и воды на несколько дней. Сложить все надо в месте, куда не сможет дойти вода. Необходимо позаботиться и о путях возможной эвакуации.
В МЧС напомнили, что в случае резкого роста уровня воды спасатели проинформируют об этом местных жителей с помощью системы оповещений и смс-рассылки. Сообщения нужно внимательно прослушать или прочесть и следовать указаниям службы спасения.
Если все-таки паводок начался, в доме надо отключить газ, электричество и воду, погасить огонь в печи. Также необходимо закрыть окна и двери, выпустить животных из мест содержания, собак отвязать от привязи. Обязательно нужно оказать помощь тем людям, которые в силу возраста или состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечить свою безопасность.