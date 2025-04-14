МЧС дало рекомендации белорусам на случай паводков

Если все-таки паводок начался, в доме надо отключить газ, электричество и воду, погасить огонь в печи. Также необходимо закрыть окна и двери, выпустить животных из мест содержания, собак отвязать от привязи. Обязательно нужно оказать помощь тем людям, которые в силу возраста или состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечить свою безопасность.