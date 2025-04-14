На внутренней стороне МКАД произошло ДТП с несколькими грузовиками

В департаменте транспорта столицы ранее сообщали, что на внутренней стороне 108-го км МКАД произошло ДТП с участием нескольких грузовых автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Движение затруднено на протяжении 4,5 км, водителей просят выбирать пути объезда.