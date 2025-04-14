На внутренней стороне МКАД произошло ДТП с несколькими грузовиками

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что пострадал человек.
«Произошло столкновение четырех транспортных средств. По предварительным данным, пострадал один человек», — сказал собеседник агентства.
В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в ДТП попали четыре грузовых автомобиля. Что стало причиной аварии, устанавливается.
В департаменте транспорта столицы ранее сообщали, что на внутренней стороне 108-го км МКАД произошло ДТП с участием нескольких грузовых автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Движение затруднено на протяжении 4,5 км, водителей просят выбирать пути объезда.