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На внутренней стороне МКАД произошло ДТП с несколькими грузовиками

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Столкновение нескольких грузовых автомобилей произошло на внутренней стороне МКАД, движение в районе аварии затруднено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что пострадал человек.

«Произошло столкновение четырех транспортных средств. По предварительным данным, пострадал один человек», — сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в ДТП попали четыре грузовых автомобиля. Что стало причиной аварии, устанавливается.

В департаменте транспорта столицы ранее сообщали, что на внутренней стороне 108-го км МКАД произошло ДТП с участием нескольких грузовых автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Движение затруднено на протяжении 4,5 км, водителей просят выбирать пути объезда.