ФСБ предотвратила теракт в Волгограде, организованный ВСУ

Для выполнения задания подозреваемый приобрел автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором украинские кураторы оборудовали тайник с тремя взрывными устройствами на основе пластида С-4 общим весом 4,8 кг. В январе 2024 года он въехал в Россию через несколько стран и городов России для закладки взрывчатки в Волгограде и в Саратове, но был задержан сотрудниками ФСБ до выполнения своего задания.