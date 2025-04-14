ФСБ предотвратила теракт в Волгограде, организованный ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина Молдовы Мариуса Пруняну, который по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины готовил диверсионные акты на территории России. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.
Согласно данным следствия, в 2022—2023 годах Пруняну участвовал в боевых действиях против ВС РФ в составе украинских подразделений. В декабре 2023 года он был завербован ГУР МОУ и получил задание подготовить теракты в России.
Для выполнения задания подозреваемый приобрел автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором украинские кураторы оборудовали тайник с тремя взрывными устройствами на основе пластида С-4 общим весом 4,8 кг. В январе 2024 года он въехал в Россию через несколько стран и городов России для закладки взрывчатки в Волгограде и в Саратове, но был задержан сотрудниками ФСБ до выполнения своего задания.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к террористическому акту и незаконном обороте взрывчатых веществ. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.