Бывшему вице-мэру Орла дали пять лет по делу о хищении при строительстве

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, с 2020 по 2022 год обвиняемыми похищено из бюджета более 62 млн рублей при исполнении муниципальных контрактов по строительству школы на улице Зеленина в Орле и благоустройству нескольких объектов на территории города, а также Болховского, Ливенского, Кромского, Малоархангельского районов региона. Отмечено, что прохождение ООО «Техспецкомплект» необходимых конкурсных процедур для заключения муниципальных контрактов обеспечивал бывший первый заместитель мэра Орла, вступивший в сговор с другими соучастниками преступлений. При выполнении работ на объектах сообщники вносили в сметную документацию заведомо ложные сведения о завышенной стоимости строительных материалов, а также совершали их подмену на более дешевые. Полученные денежные средства за якобы надлежаще исполненные контракты направлялись на счета аффилированных с ними юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для последующего обналичивания.