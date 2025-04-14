Бывшему вице-мэру Орла дали пять лет по делу о хищении при строительстве

«Окончательно назначить Минкину наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительном колонии общего режима с лишением права занимать должность на государственном службе сроком на два года. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу изменить с запрета определенных действий на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда», — сказал судья. Также были осуждены другие фигуранты дела: Ольга Гордиенко приговорена к четырем годам колонии общего режима, Тарас Павлов — к четырем годам, Александр Роговнин — к шести.
По данным пресс-службы региональной прокуратуры, всего по делу проходили восемь фигурантов, в том числе Михаил Маркин, фактически руководивший подрядной организацией ООО «Техспецкомплект», Владимир Рябко, занимавший должность гендиректора организации, а также бывший заместитель мэра Орла Минкин и руководители коммерческих организаций. Фигурантам было предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении Маркина, Рябко и еще двух фигурантов (Ратибор Ревин и Роман Блажевич) производство по делу было прекращено в связи с заключением ими контрактов с Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что, по версии следствия, с 2020 по 2022 год обвиняемыми похищено из бюджета более 62 млн рублей при исполнении муниципальных контрактов по строительству школы на улице Зеленина в Орле и благоустройству нескольких объектов на территории города, а также Болховского, Ливенского, Кромского, Малоархангельского районов региона. Отмечено, что прохождение ООО «Техспецкомплект» необходимых конкурсных процедур для заключения муниципальных контрактов обеспечивал бывший первый заместитель мэра Орла, вступивший в сговор с другими соучастниками преступлений. При выполнении работ на объектах сообщники вносили в сметную документацию заведомо ложные сведения о завышенной стоимости строительных материалов, а также совершали их подмену на более дешевые. Полученные денежные средства за якобы надлежаще исполненные контракты направлялись на счета аффилированных с ними юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для последующего обналичивания.