Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в ангаре на площади 500 «квадратов» в Приморском районе локализован

К тушению привлекли более 500 сотрудников и 11 единиц техники.

Спасатели к 11:20 локализовали пожар, который вспыхнул утром 14 апреля в ангаре на улице Маршала Новикова, 36. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, информация о возгорании поступила на пульт пожарных в 09:15. Огонь охватил 500 «квадратов». К тушению привлекли более 500 сотрудников и 11 единиц техники.

К месту направлена химико-радиометрическая лаборатория для контроля замера воздуха на предмет вредных веществ в районе пожара.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

В настоящее время сведений о пострадавших нет.

Ранее мы рассказывали о том, что пожар на Загребском бульваре 11 апреля забрал жизнь мужчины. На кухне в однокомнатной квартире полыхало на площади 4 «квадрата».